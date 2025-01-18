Піттсбург здолав Баффало, Кароліна переграла Вегас у матчі НХЛ
В ніч з 17 на 18 січня відбулось два матчі Національної хокейної ліги.
Піттсбург в гостях розгромив Баффало та перервав свою триматчеву серію з поразок.
У паралельному поєдинку Кароліна завдала Вегасу четвертої поразки в п'яти останніх матчах.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
18 січня
Баффало – Піттсбург 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Кароліна – Вегас 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще три матчі НХЛ, в яких Колорадо прийматиме Даллас, а Бостон вирушить в гості до Оттави.
Раніше збірна України U-20 в історичному матчі обіграла Японію.