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Піттсбург здолав Баффало, Кароліна переграла Вегас у матчі НХЛ

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 10:01

В ніч з 17 на 18 січня відбулось два матчі Національної хокейної ліги.

Піттсбург в гостях розгромив Баффало та перервав свою триматчеву серію з поразок.

У паралельному поєдинку Кароліна завдала Вегасу четвертої поразки в п'яти останніх матчах.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат 
18 січня

Баффало – Піттсбург 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Кароліна – Вегас 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще три матчі НХЛ, в яких Колорадо прийматиме Даллас, а Бостон вирушить в гості до Оттави.

Раніше збірна України U-20 в історичному матчі обіграла Японію.

Баффало Вегас Кароліна НХЛ Піттсбург

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