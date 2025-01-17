Тампа-Бей за буллітами перемогла Анахайм, Вашингтон в овертаймі здолав Оттаву в матчі НХЛ
У ніч з 16 на 17 січня відбулось понад десять матчів Національної хокейної ліги.
Вашингтон Кепітал та Оттава не змогли забити бодай шайбу за три періоди, а долі матчу вирішувалась в овертаймі – перемогу одержав столичний колектив.
Тампа та Анахайм довели справу до буллітів, в яких точнішими виявились хокеїсти Лайнтінг.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
17 січня
Коламбус – Сан-Хосе 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Оттава – Вашингтон 0:1 (0:0, 0:1 ОТ)
Тампа-Бей – Анахайм 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, за буллітами)
Торонто – Нью-Джерсі 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0 ОТ)
Флорида – Детройт 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Айлендерс – Філадельфія 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Вінніпег – Сіетл 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Даллас – Монреаль 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Нешвілл – Чикаго 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, після буллітів)
Сент-Луїс – Калгарі 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Юта – Рейнджерс 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)
Колорадо – Едмонтон 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)
Ванкувер – Лос-Анджелес 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Нагадаємо, що вчора збірна України здобула чергову перемогу на молодіжному чемпіонаті світу з хокею.