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Кароліна неочікувано програла Баффало, Едмонтон здолав Міннесоту в матчі НХЛ

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 07:51
Кароліна неочікувано програла Баффало, Едмонтон здолав Міннесоту в матчі НХЛ
Едмонтон
НХЛ

В ніч з 15 на 16 січня відбулось два матчі Національної хокейної ліги.

Кароліна в гостях несподівано поступилась Баффало. Попри спробу камебку в другому періоді господарі арени вирвали перемогу завдяки шайбі Маклауда.

В іншому поєдинку Едмонтон здолав Міннесоту, закинувши у ворота суперників п'ять шайб.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
16 січня

Баффало – Кароліна 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Міннесота – Едмонтон 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Нагадаємо, раніше Бостон здобув сенсаційну перемогу над Тампа-Бей, а Сан-Хосе "перестріляв" Детройт.

Баффало Едмонтон Кароліна Міннесота НХЛ

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