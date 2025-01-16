Кароліна неочікувано програла Баффало, Едмонтон здолав Міннесоту в матчі НХЛ

В ніч з 15 на 16 січня відбулось два матчі Національної хокейної ліги.

Кароліна в гостях несподівано поступилась Баффало. Попри спробу камебку в другому періоді господарі арени вирвали перемогу завдяки шайбі Маклауда.

В іншому поєдинку Едмонтон здолав Міннесоту, закинувши у ворота суперників п'ять шайб.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

16 січня

Баффало – Кароліна 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Міннесота – Едмонтон 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Нагадаємо, раніше Бостон здобув сенсаційну перемогу над Тампа-Бей, а Сан-Хосе "перестріляв" Детройт.