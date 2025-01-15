Бостон розгромив Тампу-Бей, Вінніпег здолав Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 14 на 15 січня в межах Національної хокейної ліги відбулось десять матчів.

Лідер Східної конференції Вашингтон вдома здолав Анахайм. Бостон досить впевнено розібрався з Тампою-Бей.

Даллас без особливих проблем на виїзді переграв Торонто. Лідер Заходу Вінніпег розгромив Ванкувер.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

Вашингтон – Анахайм – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Бостон – Тампа-Бей – 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Коламбус - Філадельфія - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, по булітах - 2:0)

Детройт – Сан-Хосе – 3:6 (0:2, 1:0, 2:4)

Піттсбург - Сіетл - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Торонто – Даллас – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Нью-Джерсі - Флорида - 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по булітах - 1:2)

Айлендерс – Оттава – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Нешвілл – Вегас – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Сент-Луїс – Калгарі – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Вінніпег – Ванкувер – 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Колорадо – Рейнджерс – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Юта – Монреаль – 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Нагадаємо, Монреаль втратив на місяць форварда, оскільки його збила машина.