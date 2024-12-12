Баффало зазнало восьмої поразки поспіль, Оттава впевнено перемогла Анахайм у НХЛ

У ніч з 11 на 12 грудня відбулось два матчі Національної хокейної ліги.

Напружене протистояння Баффало та Рейнджерс завершилось перемогою гостів. Цією перемогою Нью-Йорк перервав серію двох поразок поспіль.

У паралельному поєдинку Оттава впевнено перемогла Анахайм, закинувши п'ять шайб у ворота суперника.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

12 грудня

Баффало – Рейнджерс 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Оттава – Анахайм 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Нагадаємо, один із клубів НХЛ провів десять днів української спадщини.