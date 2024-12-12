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Баффало зазнало восьмої поразки поспіль, Оттава впевнено перемогла Анахайм у НХЛ

Володимир Максименко — 12 грудня 2024, 07:32
Баффало зазнало восьмої поразки поспіль, Оттава впевнено перемогла Анахайм у НХЛ
Фото НХЛ

У ніч з 11 на 12 грудня відбулось два матчі Національної хокейної ліги.

Напружене протистояння Баффало та Рейнджерс завершилось перемогою гостів. Цією перемогою Нью-Йорк перервав серію двох поразок поспіль.

У паралельному поєдинку Оттава впевнено перемогла Анахайм, закинувши п'ять шайб у ворота суперника.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

12 грудня

Баффало – Рейнджерс 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Оттава – Анахайм 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Нагадаємо, один із клубів НХЛ провів десять днів української спадщини.

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