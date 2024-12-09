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Святий Миколай, виступ бандуристів та вшанування ветеранів: клуб НХЛ провів ювілейний вечір української спадщини

Руслан Травкін — 9 грудня 2024, 20:23
Святий Миколай, виступ бандуристів та вшанування ветеранів: клуб НХЛ провів ювілейний вечір української спадщини
Фото Facebook Myron Bytz

Напередодні матчу проти Колорадо Евеланш клуб НХЛ Нью-Джерсі Девілз влаштував десятий Ukrainian Heritage Day (День української спадщини).

Як повідомляє журналіст та режисер Володимир Мула, вболівальники проводять цей вечір переважно у синьо-жовтих кольорах. Також були виступи етнічних українських колективів, а під час перерв між періодами нагороджували військових ветеранів.

На дійство був запрошений Святий Миколай, який катався по льоду на замбоні (льодовий комбайн) та роздавав уболівальникам традиційні українські віночки.

Одним із організаторів заходу був Мирон Биц, який у себе на Facebook-сторінці поділився світлинами.

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