Чергова поразка Рейнджерс, Баффало та Детройт закинули 11 шайб у матчі регулярного чемпіонату НХЛ

У ніч із 9 на 10 грудня відбулися 3 матчі у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

У надрезультативному матчі з 11 шайбами Детройт здолав Баффало. Нью-Йорк Рейнджерс вдома поступився Чикаго. Для "рейнджерів" це 8 поразка за останні 10 поєдинків.

Закривав ігровий день поєдинок між Монреалем та Анагаймом. Канадієнс здолали гостей лише в серії булітів.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

10 грудня

Баффало - Детройт - 5:6 (3:2, 2:1, 0:2, 0:0, по булітах - 0:1)

Рейнджерс – Чикаго – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Монреаль - Анахайм - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по булітах - 1:0)

Нагадаємо, клуб НХЛ провів уже 10 день української спадщини.