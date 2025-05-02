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Едмонтон четвертий рік поспіль вибиває Кінгз, Даллас і Колорадо зіграють сьомий матч у першому раунді Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 08:29
Едмонтон четвертий рік поспіль вибиває Кінгз, Даллас і Колорадо зіграють сьомий матч у першому раунді Кубку Стенлі

У ніч на 2 травня визначилися відразу три учасники другого раунду Кубку Стенлі сезону-2024/25.

Едмонтон у надрезультативному матчі переграв Кінгз (6:4). Це дозволило "нафтовикам" виграти серію з рахунком 4:2. Ойлерз уже четвертий рік поспіль вибивають каліфорнійський клуб із плейоф.

Також у наступний етап пройшли Торонто та Вегас.

Сьомий матч буде у протистоянні Даллас – Колорадо. Старз закинули аж 4 шайби, але "лавини" в нападі були нестримні – вони відзначилися аж 7 разів.

Хокей – НХЛ-2024/25
Кубок Стенлі, 2 травня

Едмонтон – Лос-Анджелес – 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Оттава – Торонто – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Міннесота – Вегас – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Колорадо – Даллас – 7:4 (2:0, 1:4, 4:0)

Нагадаємо, збірна України на чемпіонаті світу зуміла обіграти національну команду Польщі. 

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