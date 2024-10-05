Нью-Джерсі вдруге переміг Баффало у матчі регулярного чемпіонату НХЛ

У суботу, 5 жовтня, у Празі відбувся другий матч регулярного сезону НХЛ-2024/25 у межах Global Series між Нью-Джерсі та Баффало.

Перемогу знову святкували "дияволи" – 3:1.

"Сейбрз" відкрили рахунок у другому періоді зусиллями Тега Томпсона. Але досить швидко Нью-Джерсі встановив паритет, а в третьому періоді закинув ще дві шайби.

Регулярний чемпіонат НХЛ продовжиться вже на американській території 8 жовтня матчем Сіетл – Сент-Луїс.

НХЛ – регулярний чемпіонат

4 жовтня

Нью-Джерсі – Баффало 3:1 (0:0, 1:1. 2:0)

Шайби: 0:1 – 28:18 Томпсон, 1:1 – 31:59 Кейсі (більш), 2:1 – 47:18 Коттер, 3: 1 – 54:14 Маєр

Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, Нью-Джерсі також переміг Баффало в матчі-відкритті.