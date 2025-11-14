Матч чемпіонату України між Штормом та Одещиною перенесли на іншу дату
ХК Шторм
Дирекція чемпіонату України з хокею перенесла матч між Штормом та Одещиною, який мав відбутися у суботу, 15 листопада.
Зустріч відбудеться 12 лютого, повідомила Федерація хокею України.
Про причини такого рішення наразі нічого невідомо.
Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Одещина розгромно програла Соколу в межах 7 туру першості.
У підсумку столичний клуб набрав 13 очок та піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. Одещина з 8-ма балами залишилася 4-ю.