Сокіл не помітив Одещину в матчі 7 туру чемпіонату України

У четвер, 13 листопада, відбувся матч 7 туру чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл розгромив Одещину.

Зустріч завершилася з рахунком 8:0.

Якщо у першому періоді новачок чемпіонату ще дав бій, пропустивши лише одну шайбу, то в наступних двох посипався.

Завдяки цій перемозі столичний клуб набрав 13 очок та піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. Одещина з 8-ма балами залишилася 4-ю.

Чемпіонат України з хокею

7 тур, 13 листопада

Сокіл – Одещина 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Шайби: 1:0 – 18:39 Цюра, 2:0 – 27:36 Янішевський, 3:0 – 28:39 Бородай, 4:0 – 31:01 Захаров, 5:0 – 41:28 Бородай, 6:0 – 43:47 Жеребко, 7:0 – 44:07 Кальсін, 8:0 – 57

Нагадаємо, вчора, 12 листопада, Кременчук переграв Крижинку-Кепіталз.