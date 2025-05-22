Найкраща хокеїстка в історії США хоче потрапити на п'яту Олімпіаду

Легенда жіночого хокею американка Хіларі Найт хоче представляти збірну США на Олімпійських іграх у Мілані.

Про це вона сказала для Nbcsports.com.

" Я просто думаю про те, наскільки я задоволена своєю кар’єрою, особливо на олімпійській арені", – сказала Хіларі.

Найт поділяє американський рекорд за кількістю олімпійських медалей з хокею (чотири – одна золота та три срібні) і наступного року може стати першим американським хокеїстом незалежно від статі, який зіграє на п'яти Олімпіадах.

35-річна хокеїстка заявила, що точно продовжить грати, але навряд чи матиме змогу виступити за збірну на Іграх-2030.

" Я б дуже хотіла виграти Кубок Волтера (головний трофей жіночої ліги PWHL). Чи станеться це, я не знаю, але залишаю ці двері відкритими. Потенційно, ще кілька чемпіонатів світу, але побачимо", – додала Найт.

У збірній США вона дебютувала у листопаді 2006 року на Кубку Націй, де у свої 17 років стала наймолодшим гравцем команди в історії.

У складі "зірково-смугастих" вона 10 разів ставала чемпіонкою світу. Ще п'ять разів збірна США з нею програвала у фінальному поєдинку ЧС.

Найт також посідає друге місце в історії жіночих Олімпійських ігор за збірну за кількістю набраних очок (27 – на п'ять менше, ніж набрала Дженні Поттер) та третє місце за кількістю голів (12, лідирують Наталі Дарвіц та Кеті Кінг, які закидали 14 шайб).

Вона є світовою рекордсменкою за кількістю золотих медалей чемпіонатів світу (10), медалей (15), голів (67) та очок (120).

Нагадаємо, сьогодні на чоловічому чемпіонаті світу з хокею відбудуться матчі 1/4 фіналу.