США зіграє з Фінляндією, Швеція гратиме проти Чехії у чвертьфіналі чемпіонату світу
Сьогодні, 22 травня, відбудуться матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Відкриватиме ігровий день зустріч збірних США та Фінляндії. Одночасно стартує дербі центральної Європи, адже зійдуться швейцарці та австрійці.
Команда-сенсація цьогорічного ЧС Данія, яка є однією з господарок світової першості, спробує поборотися проти зіркового складу збірної Канади.
Найцікавішим поєдинком дня обіцяє стати протистояння чинних чемпіонів світу чехів зі збірною Швеції.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
1/4 фіналу, 22 травня
17:20 США – Фінляндія
17:20 Швейцарія – Австрія
21:20 Канада – Данія
21:20 Швеція – Чехія
Нагадаємо, раніше визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026. З елітного дивізіону до України вилетіли Франція та Казахстан.