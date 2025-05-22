США зіграє з Фінляндією, Швеція гратиме проти Чехії у чвертьфіналі чемпіонату світу

Сьогодні, 22 травня, відбудуться матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Відкриватиме ігровий день зустріч збірних США та Фінляндії. Одночасно стартує дербі центральної Європи, адже зійдуться швейцарці та австрійці.

Команда-сенсація цьогорічного ЧС Данія, яка є однією з господарок світової першості, спробує поборотися проти зіркового складу збірної Канади.

Найцікавішим поєдинком дня обіцяє стати протистояння чинних чемпіонів світу чехів зі збірною Швеції.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

1/4 фіналу, 22 травня

17:20 США – Фінляндія

17:20 Швейцарія – Австрія

21:20 Канада – Данія

21:20 Швеція – Чехія

Нагадаємо, раніше визначилися всі суперники збірної України на чемпіонаті світу 2026. З елітного дивізіону до України вилетіли Франція та Казахстан.