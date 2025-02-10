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Чотириразовий учасник Матчу зірок НХЛ проведе гру за клуб із третього дивізіону Фінляндії

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 17:54
Чотириразовий учасник Матчу зірок НХЛ проведе гру за клуб із третього дивізіону Фінляндії
Пекка Рінне
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Легенда фінського хокею Пекка Рінне відновить кар'єру на одну гру.

Про це пише Yle.fi.

42-річний Пекка, який завершив кар'єру ще в 2021 році, проведе матч за клуб Кемпелін Кієкко-Кетту. У юному віці він виступав за цю команду, тому під час гри він отримає символічний час, щоб взяти участь у церемонії виведення власного номеру.

Рінне з 2005 до 2021 року грав за Нешвілл в НХЛ. Загалом провів 683 гри.

Протягом кар'єри 4 рази обирався на Матч зірок. За підсумками сезону-2017/18 виграв Везіна Трофі. Ця нагорода вручається найкращому воротарю за підсумками регулярного чемпіонату.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-18 виграла міжнародний турнір у Словаччині.

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