Чотириразовий учасник Матчу зірок НХЛ проведе гру за клуб із третього дивізіону Фінляндії

Легенда фінського хокею Пекка Рінне відновить кар'єру на одну гру.

Про це пише Yle.fi.

42-річний Пекка, який завершив кар'єру ще в 2021 році, проведе матч за клуб Кемпелін Кієкко-Кетту. У юному віці він виступав за цю команду, тому під час гри він отримає символічний час, щоб взяти участь у церемонії виведення власного номеру.

Рінне з 2005 до 2021 року грав за Нешвілл в НХЛ. Загалом провів 683 гри.

Протягом кар'єри 4 рази обирався на Матч зірок. За підсумками сезону-2017/18 виграв Везіна Трофі. Ця нагорода вручається найкращому воротарю за підсумками регулярного чемпіонату.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-18 виграла міжнародний турнір у Словаччині.