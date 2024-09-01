Матч престижу: Україна зіграє проти Словенії у 3 турі кваліфікації на Олімпійські ігри 2026

Сьогодні, 1 вересня, у Ризі відбудуться матчі 3 туру групи Е у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Збірна України зіграє проти Словенії. Для обох команд це буде матч престижу, оскільки вони програли зустрічі у двох стартових турах Франції й Латвії та втратили шанси поборотися за перших дві позиції. В паралельному матчі французи зустрінуться з латвійцями.

Трансляцію матчу Україна – Словенія буде доступна на Youtube-каналі ФХУ та телеканалі "Суспільне Спорт".

Олімпійські ігри 2026 — кваліфікація

Рига, Латвія

Група Е, 3 тур, 1 вересня

13:00 Словенія — Україна

17:00 Латвія — Франція

Лідером квартету наразі є збірна Франції з 6 балами, Латвія має таку ж кількість очок, але поступається за додатковими показниками. Путівку на Олімпіаду-2026 отримає лише переможець групи.

Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році "синьо-жовті" посіли 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.