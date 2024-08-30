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Збірна України зіграє проти Латвії у 2 турі кваліфікації на Олімпійські ігри 2026

Руслан Травкін — 30 серпня, 10:37
Збірна України зіграє проти Латвії у 2 турі кваліфікації на Олімпійські ігри 2026
ФХУ

Сьогодні, 30 серпня, у Ризі відбудуться матчі 2 туру групи Е у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані.

Збірна України зіграє проти господарів турніру збірної Латвії. Французи, які обіграли "синьо-жовтих" (7:2) у першому турі, поміряються силами зі словенцями.

Олімпійські ігри 2026 — кваліфікація
Рига, Латвія
Група Е, 2 тур, 30 серпня

16:00. Франція — Словенія

20:00. Україна — Латвія

Лідером квартету наразі є збірна Франції. Латвія також почала кваліфікацію з перемоги, обігравши з рахунком 4:2 збірну Словенії. Путівку на Олімпіаду-2026 отримає лише переможець групи.

Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році "синьо-жовті" посіли 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.

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