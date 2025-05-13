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Кароліна знову розгромила Вашингтон, Едмонтон за крок від півфіналу Кубку Стенлі

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 07:46
Кароліна знову розгромила Вашингтон, Едмонтон за крок від півфіналу Кубку Стенлі

У ніч з 12 на 13 травня відбулось два матчі в межах плейоф Національної хокейної ліги.

Так, Кароліна знову розгромила Вашингтон Кепіталз та наблизилась до півфіналу Кубку Стенлі.

Також Едмонтон впевнено переграв Вегас, закинувши три шайби у ворота суперника, які залишились без відповіді.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
1/4 фіналу, 13 травня

Кароліна – Вашингтон 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) (3:1 в серії)

Едмонтон – Вегас 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) (3:1 в серії)

Напередодні з'явилась інформація, що в НХЛ може з'явитись 33-тя команда.

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