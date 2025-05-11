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Кароліна розгромила Вашингтон, Вегас на останніх секундах дотис Едмонтон

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 07:41
Кароліна розгромила Вашингтон, Вегас на останніх секундах дотис Едмонтон
NHL

У ніч з 10 на 11 травня відбулось два матчі в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.

Кароліна розгромила Вашингтон Кепіталз та вийшла в лідерки серії – 2:1. Вегас на останніх секундах завдяки шайбі Сміта вирвав перемогу над Едмонтоном та скоротив відставання в серії.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
11 травня

Кароліна – Вашингтон 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) (2:1 в серії)

Едмонтон – Вегас 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) (2:1 в серії)

Напередодні також Канада розпочала свої виступи на чемпіонаті світу розгромною перемогою над Словенією.

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