Кароліна розгромила Вашингтон, Вегас на останніх секундах дотис Едмонтон
NHL
У ніч з 10 на 11 травня відбулось два матчі в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.
Кароліна розгромила Вашингтон Кепіталз та вийшла в лідерки серії – 2:1. Вегас на останніх секундах завдяки шайбі Сміта вирвав перемогу над Едмонтоном та скоротив відставання в серії.
НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
11 травня
Кароліна – Вашингтон 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) (2:1 в серії)
Едмонтон – Вегас 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) (2:1 в серії)
Напередодні також Канада розпочала свої виступи на чемпіонаті світу розгромною перемогою над Словенією.