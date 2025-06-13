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Флорида завдяки ударному першому періоду проти Едмонтона встановила рекорд НХЛ

Руслан Травкін — 13 червня 2025, 04:46
Флорида завдяки ударному першому періоду проти Едмонтона встановила рекорд НХЛ
x.com/FlaPanthers

У цей час триває четвертий матч фінальної серії Кубку Стенлі-2025. Флорида виграла перший період у протистоянні з Едмонтоном дуже впевнено – 3:0.

Як повідомляє OptaStats, Пантерз стали першою командою в історії фіналів, яка забивала в першому періоді перших чотирьох матчів щонайменше дві шайби.

У перших трьох матчах у перші 20 хвилин гравці "пантер" кожного разу двічі пробивали воротаря суперників.

Зазначимо, що перший матч в овертаймі виграв Едмонтон. Другий поєдинок також завершився в овертаймі, але перемогою Флориди. Третя зустріч була найменш рівною, оскільки Ойлерз повністю провалилися.

Флорида проводить свій 32-й сезон у НХЛ. Клуб у сезоні-2024/25 вперше став володарем Кубку Стенлі. Перед цим вони програли у фіналі Вегасу. Пантерз також доходили до фіналу в сезоні-1995/96.

Едмонтон приєднався до ліги в 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.

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