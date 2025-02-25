Шторм продовжить гонитву за Соколом у матчі чемпіонату України проти Крижинки

У вівторок, 25 лютого, у Києві відбудеться матч чемпіонату України з хокею, в якому місцева Крижинка прийматиме Шторм.

Одеський колектив продовжує переслідувати лідера дивізіону в особі Сокола, відстаючи від нього на п'ять очок.

Крижинка в свою чергу все ще залишається єдиною командою чемпіонату, яка в цьому сезоні не знає смаку перемог, програвши всі попередні 26 поєдинків.

Старт матчу між Крижинкою та Штормом запланований на 13:00.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25

25 лютого

13:00 Крижинка – Шторм

Попередні чотири зустрічі цих двох колективів завершилися із загальним рахунком 55:3 на користь одеситів.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами та оглядами матчів минулого ігрового дня НХЛ.