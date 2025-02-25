Сан-Хосе ледь не створив сенсацію, Лос-Анджелес впорався із Вегасом в матчі НХЛ

У ніч на вівторок, 25 лютого, в межах регулярного сезону Національної хокейної ліги пройшло всього два матчі.

Перша гра була не надто результативною, проте вона була близькою до сенсації. Найгіршій команді Заходу Сан-Хосе не вистачило всього 26 секунд, щоб на виїзді шокувати лідера конференції Вінніпег. Проте господарі майданчика все ж врятувалися, а в овертаймі вирвали перемогу.

У другому поєдинку зійшлися команди, які йдуть у зоні плейоф. У домашній грі Лос-Анджелес здобув перемогу над Вегасом та скоротив своє відставання від суперника до 5 очок.

НХЛ – регулярний сезон

25 лютого

Вінніпег – Сан-Хосе 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Лос-Анджелес – Вегас 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)

Нагадаємо, що вчора легенда світового хокею Домінік Гашек підтримав Україну у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.