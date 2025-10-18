Шатаут Захарченка і хеттрик Браги в огляді матчу Кременчук – Црвена Звезда

Чемпіон України Кременчук розгромив сербську Црвену Звезду в матчі 2 туру Континентального кубку.

Гра завершилася з рахунком 12:0 на користь представника України.

Огляд матчу

Континентальний кубок – хокей

Група В, другий матч, 18 жовтня

Црвена Звезда (Сербія) – Кременчук (Україна) 0:12 (0:4, 0:4, 0:4)

Шайби: 0:1 – 04:44 Абаджян, 0:2 – 11:15 Брага, 0:3 – 13:53 Попережай, 0:4 – 19:08 Панков, 0:5 – 28:48 Брага, 0:6 – 29:55 Середницький, 0:7 – 34:54 Середницький, 0:8 – 35:58 Брага, 0:9 – 49:29 – Лялька, 0:10 – 52:01 Лялька, 0:11 – 57:13 Середницький, 0:12 – 57:50 Попережай

Після двох матчів український клуб займає друге місце у таблиці, маючи у своєму активі 6 очок.

Лідером є румунський Георгені, який також набрав 6 балів, але має кращу різницю шайб - 17:1.

Саме з цим клубом завтра й проведе заключний матч Кременчук. Переможець поєдинку пройде до наступного етапу.