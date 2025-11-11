Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Київ Кепіталз обіграв Ригу в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

Олександр Булава — 11 листопада 2025, 23:37
Київ Кепіталз обіграв Ригу в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги
Київ Кепіталз

У вівторок, 11 листопада, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому впевнено обіграв Ригу.

Зустріч завершилась з рахунком 4:2.

Кияни вийшли вперед вже на 2-й хвилині після шайби Олександра Валькуна. Згодом український колектив використав більшість, голом відзначився канадський форвард Сем Ху.

У другому періоді рахунок до розгромного довів Крістіанс Зелтс. Щоправда, суперник зміг відквитати дві шайби. Наприкінці гри остаточний рахунок встановив Мартіньш Карсумс, закинувши шайбу у пусті ворота.

Хокей – Балтійська ліга
Регулярний чемпіонат, 11 листопада

Київ Кепіталз – Рига 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 01:18 Валькун, 2:0 – 10:41 Ху, 3:0 – 29:22 Зелтс, 3:1 – 37:03 Михайловс, 3:2 – 44:04 Поліс, 4:2 – 59:44 Карсумс

Перемога дозволила киянам зрівнятися за очками з лідером – Лієпаєю, щоправда, в українського колективу на 1 гру менше.

Огляд матчу

Раніше повідомлялося, що нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зелтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт.

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз розгромив Ригу Призму в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги
Київ Кепіталз поступився Земгале та втратив лідерство у регулярному чемпіонаті Балтійської ліги
Київ Кепіталз дотиснув Лієпаю у регулярному чемпіонаті Балтійської ліги
ХК Київ Кепіталз розгромив естонський Пантер та очолив турнірну таблицю Балтійської ліги
Гравець Київ Кепіталз отримав 17 тисяч євро штрафу та 140 годин громадських робіт за рішенням суду

Останні новини