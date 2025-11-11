Київ Кепіталз обіграв Ригу в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У вівторок, 11 листопада, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому впевнено обіграв Ригу.

Зустріч завершилась з рахунком 4:2.

Кияни вийшли вперед вже на 2-й хвилині після шайби Олександра Валькуна. Згодом український колектив використав більшість, голом відзначився канадський форвард Сем Ху.

У другому періоді рахунок до розгромного довів Крістіанс Зелтс. Щоправда, суперник зміг відквитати дві шайби. Наприкінці гри остаточний рахунок встановив Мартіньш Карсумс, закинувши шайбу у пусті ворота.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 11 листопада

Київ Кепіталз – Рига 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 01:18 Валькун, 2:0 – 10:41 Ху, 3:0 – 29:22 Зелтс, 3:1 – 37:03 Михайловс, 3:2 – 44:04 Поліс, 4:2 – 59:44 Карсумс

Перемога дозволила киянам зрівнятися за очками з лідером – Лієпаєю, щоправда, в українського колективу на 1 гру менше.

