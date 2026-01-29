Українська правда
Київ Кепіталз підсилився нападником з чемпіонату Польщі, який є кандидатом до збірної України

Олексій Мурзак — 29 січня 2026, 19:12
Михайло Ковальчук
ФХУ

Кандидат до національної збірної України нападник Михайло Ковальчук перейшов з польського клубу Сянок до Київ Кепіталз, який виступає в Балтійській лізі.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

За польський клуб в цьому сезоні відіграв 34 матчі, в яких закинув 6 шайб та віддав 7 результативних передач.

Вчора, 28 січея, Михайло вже провів свій перший матч у складі Кепіталз, в якому столична команда зазнала поразки в овертаймі 4:5 від естонських Пантер.

Напередодні хокейний клуб Одещина повідомив про підписання нового захисника Владислава Терьошина.

