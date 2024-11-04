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Київ Кепіталз переглядає американського голкіпера

Олексій Мурзак — 4 листопада 2024, 23:10
Київ Кепіталз переглядає американського голкіпера
Нік Вілардо
kyivcapitals.com

Київ Кепіталз запросив на перегляд американського голкіпера Ніка Вілардо.

Про це інформує пресслужба столичного хокейного клубу.

Американець має великий досвід виступів як у різноманітних лігах США, так і в Європі, де грав з сезону 2015/2016.

За цей період Вілардо випробував свої сили в австрійському чемпіонаті U-20, де захищав кольори академії Ред Булла. Після цього були виступи у складі шведських Боденса, Кальмара та Тюринге. Окрім того, Нік захищав кольори польських Орліка та Подхале, а також казахстанської Алмати.

Останніми у кар’єрі Вілардо були команди американської ECHL – Південна Кароліна Стрінгрейс та Флорида Еверблейдс.

Наадаємо, Київ Кепіталз у домашньому матчі обіграв херсонський Дніпро у 2 турі чемпіонату України. Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

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