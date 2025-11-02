Українська правда
Київ Кепіталз розгромив Ригу Призму в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

Микола Дендак — 2 листопада 2025, 08:55
Київ Кепіталз

У суботу, 1 листопада, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому розгромно переміг Ригу Призму.

Зустріч завершилась з рахунком 6:2.

Кияни чудово використали більшість, забивши одразу три голи за переваги в одного гравця. Двічі це сталося у першому періоді, що й забезпечило команді комфортну перевагу.

Власне, на початку другого періоду кияни вигравали у суперника з рахунком 4:0. Рига спромоглася закинути дві шайби та скоротити відставання, але Кепіталз відповів ще двома голами в останньому періоді. 

Хокей – Балтійська ліга
Регулярний чемпіонат, 1 листопада

Рига Призма – Київ Кепіталз 2:6 (0:3,1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 07:46 Фурса (більшість), 0:2 – 12:21 Плесовських, 0:3 – 18:11 Янсонс (більшість), 0:4 – 24:03 Баярунс, 1:4 – 31:03 Мілбергс (більшість), 2:4 – 42:28 Корніловс, 2:5 – 44:54 Фурса, 2:6 – 52:57 Зелтс (більшість)

Ця перемога повернула Кепіталз на лідерські позиції в чемпіонаті. Наразі вище перебувають Лієпая та Мого, але у киян менше матчів: на 1 та 3 гри відповідно. Вже після наступної перемоги Київ Кепіталз може піднятися на перше місце. 

Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зелтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт.

