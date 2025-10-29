Київ Кепіталз поступився Земгале та втратив лідерство у регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У середу, 29 жовтня, Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому столичний колектив поступився Земгале.

Зустріч завершилась з рахунком 2:3.

Кияни стараннями канадського форварда Сема Ху вийшли вперед у першому періоді, перебуваючи у меншості. У другій 20-хвилинці другим голом за киян відзначився 39-річний нападник Мартіньш Карсумса.

Однак суперник майже одразу відновив паритет, а у вирішальному періоді закинув переможну шайбу. Перемога дозволила Земгале очолити турнірну таблицю чемпіонату.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 29 жовтня

Київ Кепіталз – Земгале 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 09:19 Ху, 1:1 – 24:30 Міллерс, 2:1 – 31:18 Карсумс, 2:2 – 33:24 Брантс, 2:3 – 55:01 Мареніс

Раніше повідомлялося, що нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зелтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт.