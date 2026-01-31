Київ Кепіталз здолав Мого у битві за лідерство в регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У суботу, 31 січня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому переміг латвійський Мого/РСУ.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

Гравці столичного колективу втілили свою перевагу у першому періоді після сольного проходу Беговса та звели дві наступні 20-хвилинки внічию.

Завдяки цьому успіху українська команда набрала 51 очко й піднятися на перше місце турнірної таблиці. Мого/РСУ перебуває на другій позиції і має на один бал менше.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 31 січня

Київ Кепіталз (Україна) – Мого/РСУ (Латвія) 3:2 (1:0; 1:1; 1:1)

Шайби: 1:0 – Беговс, 06:25; 1:1 – Фененко, 30:53; 2:1 – Андрейків (Беговс, – меншість), 33:00; 3:1 – Новіковс (Зельтс), 47:50; 3:2 – Земітіс (Спруктс), 59:15.

Огляд матчу

Напередодні Київ Кепіталз підсилився нападником з чемпіонату Польщі, який є кандидатом до збірної України.