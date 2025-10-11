Київ Кепіталз дотиснув Лієпаю у регулярному чемпіонаті Балтійської ліги

У суботу, 11 жовтня, Київ Кепіталз провів черговий матч у Балтійській лізі, в якому столичний колектив обіграв Лієпаю.

Зустріч завершилась з рахунком 4:3.

Кияни стараннями Гончаренка вийшли вперед у першому періоді. У другій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами, у підсумку до вирішального третього періоду команди підійшли за рахунку – 2:2.

Канадський форвард Сема Ху на 53-й хвилині гри знову вивів Кепіталз вперед. Проте господарі зрівняли рахунок на останніх секундах матчу та перевели гру в овертайм.

Перемогу киянам на 1-й хвилині овертайму приніс Денис Гончаренко, який оформив дубль.

Завдяки цій перемозі український клуб очолив турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 15 очок.

Хокей – Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 11 жовтня

Лієпая – Київ Кепіталз 3:4 (0:1, 1:2, 1:1, ОТ – 0:1)

Шайби: 0:1 – 16:44 Гончаренко, 1:1 – 27:59 Берзіньш, 1:2 – 30:39 Зелтс, 2:2 – 31:32 Озоліньш, 2:3 – 53:48 Ян, 3:3 – 59:31 Вуткевич, 3:4 – 61:00 Гончаренко

Раніше повідомлялося, що нападник Київ Кепіталз Крістіанс Зелтс має сплатити штраф у розмірі 17 000 євро, втратить водійські права на п'ять років, а також має відпрацювати 140 годин громадських робіт.