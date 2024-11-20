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Київ Кепіталз розгромив Дніпро у чемпіонаті України

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 18:14
Київ Кепіталз розгромив Дніпро у чемпіонаті України
ХК Київ Кепіталз

У середу, 20 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз вдома обіграв херсонський Дніпро.

Поєдинок завершився з рахунком 8:2. По дублю у свій актив записали нападники киян Себастьян Карпенко, Денис Берднікс та Андрій Кривоножкін. Ще два голи на рахунку Ярослава Панченка та Микитаи Лєснікова.

У складі херсонського клубу відзначився Михайло Делій та Денис Осадчий.

Чемпіонат України з хокею
20 листопада

Київ Кепіталз – Дніпро (Херсон) 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Перемога дозволила Кепіталз очолити турнірну таблицю чемпіонату з 15 очками в активі. Другим йде одеський Шторм, в якого 14 балів та на один матч менше.

Для Дніпра це була шоста гра в чемпіонаті, команда досі не здобула жодного очка.

Напередодні Сокіл у матчі з 7 шайбами здолав Кременчук.

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Київ Кепіталз

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