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Флорида втретє розгромила Кароліну та наблизилась до фіналу Кубку Стенлі

Володимир Максименко — 25 травня 2025, 07:05
Флорида втретє розгромила Кароліну та наблизилась до фіналу Кубку Стенлі

У ніч з 24 на 25 травня відбувся третій матч фінальної серії Східної конференції між Кароліною та Флоридою.

Пантерз знову переграли суперників, закинувши шість шайб у їхні ворота.

Успіх фавориту принесли дублі у виконанні Баркова та Мікколи, які впритул наблизили команду до фіналу Кубку Стенлі.

НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
Фінал Сходу, 25 травня

Флорида – Кароліна 6:2 (1:0, 0:1, 5:1) (3:0 в серії)

Cup tree provided by Sofascore

Зазначимо, що у фінальній серії Заходу рахунок став рівним після того, як Едмонтон впевнено переміг Даллас.

Кароліна Кубок Стенлі НХЛ Флорида Пантерз

Кароліна

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