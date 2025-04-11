Капітан збірної України дав оцінку підготовці до чемпіонату світу

Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко розповів про деталі підготовки команди до старту чемпіонату світу в Дивізіоні 1А.

Його слова цитує пресслужба Федерації хокею України.

"Непогано попрацювали на першому тренуванні, було інтенсивно. Тренерський штаб хоче, щоб ми набрали оптимальну форму перед чемпіонатом світу, тому часу на повільне втягування в робочий процес – небагато. Щодо атмосфери, то тут, як завжди в збірній, позитивний і робочий настрій", – сказав Мережко.

Тренувальний збір Україна проводить у Польщі, де зіграє два товариські матчі проти місцевої збірної (одного з суперників на ЧС). Потім Україна переїде в Румунію, де зустрінеться у спарингу з Японією (ще одним суперником на ЧС).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Нещодавно збірна України сенсаційно обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025.