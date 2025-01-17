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Гол без кидка по воротах: Баффало встановив унікальне досягнення в НХЛ

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 01:13
Гол без кидка по воротах: Баффало встановив унікальне досягнення в НХЛ
nhl.com

У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги сезону-2024/25 Баффало закинув шайбу без кидка по воротах за весь період, що сталося вперше в історії ліги.

Про це пише пресслужба НХЛ.

Це сталося в домашній грі з Кароліною. Сейбрз здобули перемогу з рахунком 4:2.

"Урагани" зняли голкіпера в надії перевести гру в овертайм. Нападник господарів Раян Маклеод вирвався на пусті ворота, але його збив гравець Кароліни. Справа в тому, що взяття воріт фіксується автоматично, якщо порушують правила проти хоккеїста, який має шанс забити у порожні ворота.

Арбітри записали шайбу на Маклеода, що і дозволило Баффало перемоги та встановити рекорд ліги. Для Раян це перший хеттрик у кар'єрі.

Зазначимо, що за перші два періоди господарі завдали 24 кидки. Кароліна за весь матч зробила це набагато більше разів – 36.

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