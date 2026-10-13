Шершні підписали чотириразового чемпіона України

Богуславські Шершні оголосили про підписання контракту з досвідченим захисником Валентином Алексюком.

Про це новачок чемпіонату України повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

За команду 37-річний гравець виступатиме під номером 96.

Алексюк є вихованцем київського Сокола. У складі столичного клубу він тричі вигравав чемпіонат України – у 2008, 2010 та 2023 роках. Загалом за Сокіл провів 166 матчів, у яких набрав 100 очок – 44 шайби та 56 результативних передач.

Ще один чемпіонський титул хокеїст здобув із Компаньйоном-Нафтогазом у 2014 році.

Також він виступав за юніорську та молодіжну збірні України, Дженералз, Кривбас, польський КТХ і румунську Дунарю.

Нагадаємо, у четвер, 8 жовтня, богуславські Шершні здобули сенсаційну перемогу над київським Соколом у матчі чемпіонату України з хокею.