Лос-Анджелес та Калгарі вирвали перемоги в серії булітів, Торонто здолав Монреаль у НХЛ

У ніч з 8 на 9 жовтня відбулися чергові матчі нового сезону Національної хокейної ліги. У другий ігровий день кампанії-2025/2026 відбулися 4 поєдинки.

Фіналіст минулого сезону Едмонтон у серії булітів поступився Калгарі, Лос-Анджелес також по булітах обіграв Вегас.

Торонто в канадському дербі здолав Монреаль, а Бостон виявився сильнішим за Вашингтон.

НХЛ – регулярний чемпіонат

9 жовтня

Торонто – Монреаль 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Вашингтон – Бостон 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Вегас – Лос-Анджелес 5:6 Б (0:2, 3:1, 2:2, 0:0, 1:2)

Едмонтон – Калгарі 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:2)

Раніше повідомлялося про те, що лідер Едмонтона Конор Макдевід продовжив контракт із фіналістами попередніх двох розіграшів Кубка Стенлі ще на два роки – до літа 2028 року.