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Хлопці дали волю емоціям: тренер Едмонтона – про 85 хвилин штрафу своїх гравців

Руслан Травкін — 10 червня 2025, 14:39
Хлопці дали волю емоціям: тренер Едмонтона – про 85 хвилин штрафу своїх гравців
Кріс Кноблаух
Скриншот

Наставник Едмонтон Ойлерз Кріс Кноблаух прокоментував провальну гру проти Флориди (1:6) у третьому матчі фінальної серії Кубку Стенлі-2025. Він вважає, що хлопці вирішили дати волю емоціям.

Його слова передає пресслужба НХЛ.

"Третій період виявився повним розгромом. Гра вийшла з-під контролю. Думаю, ми не стали б поводитися так, якби рахунок залишався з різницею в одну-дві шайби.

Хлопці просто дали волю емоціям – типова чоловіча реакція. Намагалися закласти фундамент на наступний матч", – сказав Кноблаух.

У третьому періоді хокеїсти Едмонтона грали грубо. На льоду виникло кілька штовханин, які переростали в бійки. Загалом команди отримали 140 хвилин штрафу. 

Нагадаємо, Флорида розгромила Ойлерз і повела з рахунком 2:1. Минулого року ці команди також грали у фіналі Кубку Стенлі. У семиматчевому протистоянні переможцем стали Пантерз. 

НХЛ Едмонтон Ойлерз Флорида Пантерз Кубок Стенлі 2025

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