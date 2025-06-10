Хлопці дали волю емоціям: тренер Едмонтона – про 85 хвилин штрафу своїх гравців
Наставник Едмонтон Ойлерз Кріс Кноблаух прокоментував провальну гру проти Флориди (1:6) у третьому матчі фінальної серії Кубку Стенлі-2025. Він вважає, що хлопці вирішили дати волю емоціям.
Його слова передає пресслужба НХЛ.
"Третій період виявився повним розгромом. Гра вийшла з-під контролю. Думаю, ми не стали б поводитися так, якби рахунок залишався з різницею в одну-дві шайби.
Хлопці просто дали волю емоціям – типова чоловіча реакція. Намагалися закласти фундамент на наступний матч", – сказав Кноблаух.
У третьому періоді хокеїсти Едмонтона грали грубо. На льоду виникло кілька штовханин, які переростали в бійки. Загалом команди отримали 140 хвилин штрафу.
Нагадаємо, Флорида розгромила Ойлерз і повела з рахунком 2:1. Минулого року ці команди також грали у фіналі Кубку Стенлі. У семиматчевому протистоянні переможцем стали Пантерз.