Під час матчу чемпіонату Швейцарії хокеїст збірної Фінляндії втратив частину мізинця на руці

Фінський хокеїст швейцарського Лангау Вілі Сааріярві втратив частину мізинця під час гри проти Берна.

Про це пише видання Blick.ch.

У середині матчу шайба потрапила в руку гравцю. Через біль він покину лід. Під час паузи лікар Лангау щось шукав на льоду.

Вілі в цей час уже був у роздягальні і частину свого мізинця знайшов у рукавичці. Відомо, що Сааріярві лікарі зуміли пришити палець, але про процес відновлення сам хокеїст відмовився коментувати. Клуб оголосив, що Сааріярві вибув на 2-3 тижні.

27-річний фін перейшов до Лангау Тайгерз влітку 2022 року. До цього він виступав на батьківщині та за клуби з юніорських ліг Північної Америки. На чемпіонаті світу 2024 року був у складі збірної Фінляндії. За 8 матчів захисник відзначився 1 результативною передачею.

Нагадаємо, Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур закликали президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люсьєна Тардіфа посилити тиск на Росію та Білорусь.