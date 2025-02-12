Чемпіон Олімпійських ігор відсторонений на місяць за вживання кокаїну

Чемпіон Олімпійських ігор в 2022 році у складі збірної Фінляндії пропустить місяць через вживання кокаїну.

Про це пише видання Yle.fi, а деталі додає 20min.ch.

31-річний хокеїст провалив допінг-тест ще 18 грудня. На початку січня йому заборонили грати за швейцарський Клотен.

Як показали аналізи, забороненим препаратом був кокаїн. Через це його відсторонили на місяць і оштрафували на 1000 швейцарських франків.

Крім того, Аалтонен повинен буде оплатити витрати на проведення допінг-тесту та аналіз тестового зразка, які становлять приблизно 800 швейцарських франків. Загальна сума 1 800 швейцарських франків означає вартість близько 1 900 євро.

Фін був дискваліфікований на початку розслідування 17 січня, тому до його місячного відсторонення залишилося всього п'ять днів.

Аалтонен та Клотен розірвали контракт із нападником після того, як у січні стало відомо про порушення допінгу. Він уже доповився про контракт із СК Берн.

На Олімпіаді-2022 він відіграв 6 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, за допінг до 2031 року дискваліфікований чемпіон Олімпійських ігор 2008 Ерік Ламзе.