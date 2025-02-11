Пропускав Олімпіаду через кокаїн, але потім виграв усі комплекти нагород: зірку кінного спорту відсторонили до 2031 року

Олімпійський чемпіон 2008 року з кінного спорту Ерік Ламаз відсторонений до 2031 року за порушення допінгових правил.

Про це повідомляє CBS.

У 2023 році його вже відсторонили на 4 роки, оскільки канадець подав сфабриковані документи Міжнародній федерації кінного спорту. Нова дискваліфікація почне діяти з 2027 року в той день, коли закінчиться попередня.

Ламаз виграв індивідуальне золото та командне срібло у стрибках, керуючи конем Хікстед на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року та привів недосвідчену кобилу Файн Леді до бронзи на Іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року.

На Іграх-2012 він змагався на дев'ятирічній кобилі Деріл чін Де Мюзе, але не здобув нагород.

Він пропустив змагання на Олімпійських іграх в Атланті 1996 року та Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї через результати позитивних тестів на кокаїн.

Після заяви в травні 2019 року, що він більше року страждає від пухлини головного мозку, Ламаз продовжував займатися верховою їздою та вигравати змагання з конкуру протягом кількох місяців.

У 2021 році Ламаз та Хікстед були включені до Зали спортивної слави Канади. Він офіційно завершив кар'єру в 2022 році.

Міжнародна федерація кінного спорту також повідомила, що спортсмен оштрафований на 15 000 швейцарських франків (16 500 доларів США) і зобов’язаний виплатити 12 000 швейцарських франків (13 000 доларів США) на компенсацію судових витрат керівного органу плюс витрати на арбітражну справу.

#OnThisDay in 2008, Eric Lamaze won Olympic gold earning Canada its first ever individual gold medal in equestrian.



Do you remember this moment? pic.twitter.com/SCqOLfdP48 — CBC Sports (@cbcsports) August 21, 2019

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко висловився про відсторонення Михайла Мудрика через можливе вживання допінгу.