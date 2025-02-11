Пропускав Олімпіаду через кокаїн, але потім виграв усі комплекти нагород: зірку кінного спорту відсторонили до 2031 року
Олімпійський чемпіон 2008 року з кінного спорту Ерік Ламаз відсторонений до 2031 року за порушення допінгових правил.
Про це повідомляє CBS.
У 2023 році його вже відсторонили на 4 роки, оскільки канадець подав сфабриковані документи Міжнародній федерації кінного спорту. Нова дискваліфікація почне діяти з 2027 року в той день, коли закінчиться попередня.
Ламаз виграв індивідуальне золото та командне срібло у стрибках, керуючи конем Хікстед на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року та привів недосвідчену кобилу Файн Леді до бронзи на Іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року.
На Іграх-2012 він змагався на дев'ятирічній кобилі Деріл чін Де Мюзе, але не здобув нагород.
Він пропустив змагання на Олімпійських іграх в Атланті 1996 року та Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї через результати позитивних тестів на кокаїн.
Після заяви в травні 2019 року, що він більше року страждає від пухлини головного мозку, Ламаз продовжував займатися верховою їздою та вигравати змагання з конкуру протягом кількох місяців.
У 2021 році Ламаз та Хікстед були включені до Зали спортивної слави Канади. Він офіційно завершив кар'єру в 2022 році.
Міжнародна федерація кінного спорту також повідомила, що спортсмен оштрафований на 15 000 швейцарських франків (16 500 доларів США) і зобов’язаний виплатити 12 000 швейцарських франків (13 000 доларів США) на компенсацію судових витрат керівного органу плюс витрати на арбітражну справу.
Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко висловився про відсторонення Михайла Мудрика через можливе вживання допінгу.