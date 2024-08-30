УПЛ-ТБ об'єднує: в Україні вперше створили єдиний телепул

У п'ятницю, 30 серпня, стартує 5-й тур української футбольної Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Цей тур можна назвати історичним, адже саме відсьогодні всі матчі УПЛ транслюватимуться на одній платформі. Напередодні Українська Прем'єр-ліга повідомила про те, що Динамо Київ і луганська Зоря приєдналися до телепулу УПЛ ТБ.

Таким чином, тепер усі 16 клубів чемпіонату входять до телепулу. Відповідно, всі матчі елітного дивізіону чемпіонату України можна буде дивитися на УПЛ ТБ.

"Дивляться в майбутнє разом"

"Тим самим усі клуби УПЛ підтвердили, що дивляться в майбутнє разом, а UPL TV — чудова платформа для розвитку та популяризації Чемпіонату України, на якій, завдяки об'єднанню зусиль, для всіх учасників відкриваються нові можливості для інновацій, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму, створення комфортних умов для залучення спонсорів та партнерів, поліпшення інфраструктури та прогресу Чемпіонату України", — ідеться в заяві УПЛ, опублікованій напередодні.

Варто особливо відзначити, що об'єднання всіх клубів під одним "телевізійним дахом" — явище історичне для вітчизняного футболу. Адже такого не було з далеких 1990-х, коли на зорі Незалежності матчі показувало УТ-1 і дублювали регіональні канали. Та й то, вже ближче до кінця 90-х Динамо пішло на канали холдингу 1+1 Media, а Шахтар влаштувався на ТРК Україна. І багато років клуби-лідери вітчизняного футболу не могли дійти єдиного рішення в питаннях трансляцій матчів Прем'єр-ліги на загальній платформі.

Невдала спроба від "Футболів"

Першим спробу об'єднати український чемпіонат у єдиний пул зробив телеканал "Футбол", який згодом став частиною каналів "Футбол 1/2/3" у складі Медіа Групи "Україна". Канал, заснований восени 2008 року, а вже за три роки, в жовтні 2011-го став офіційним транслятором Української Прем'єр-Ліги (УПЛ) на два сезони, заплативши рекордну для українського футболу суму.

Футбол 1/2/3 УПЛ

Десять українських футбольних клубів, які підписали з УПЛ контракт, тоді розділили призовий фонд у розмірі семи млн доларів за перший сезон (2011/12). У другому сезоні (2012/13) суму було збільшено, і вона становила вісім млн. Утім, про єдиний пул залишалося тільки мріяти, про що прямо говорило керівництво каналу:

"Ми були готові придбати пакет з усіх 16 клубів, але через різні причини не всі вони передали право на трансляцію УПЛ, — зазначив Олександр Денисов, директор телеканалу "Футбол", — ексклюзивну можливість транслювати ігри значної частини цих клубів ми придбали за дуже великі гроші. Відповідно вже з цього сезону десятка клубів пулу отримає дохід. Для нас дуже важлива співпраця з УПЛ, оскільки український футбол пріоритет номер один у розвитку нашої спортивної групи телеканалів".

До пулу увійшли Шахтар (Донецьк), Металург (Донецьк), Оболонь (Київ), Чорноморець (Одеса), Карпати (Львів), Ворскла (Полтава), Іллічівець (Маріуполь), Зоря (Луганськ), Олександрія (Олександрія) і Таврія (Сімферополь). Відповідно, не побажали приєднатися до нього Динамо (Київ), Дніпро (Дніпро), Волинь (Луцьк), Арсенал (Київ), Металіст (Харків) і Кривбас (Кривий Ріг). Так, основною причиною відмови Динамо і Дніпра стало упереджене висвітлення виступів команд з боку журналістів каналу "Футбол" і Олександра Денисова в його авторській програмі, зокрема.

Час минав, змінювався склад учасників УПЛ, команди вибували в нижчий дивізіон, інші входили до еліти... Щоправда, були й команди, які стабільно виступали в еліті, але змінювали "пули". Так, із "Футболів" на "плюси" перейшли Зоря, Карпати та Металіст.

Експеримент Setanta

Сезон-2021/22 так і не був дограний в українському футболі після повномасштабного вторгнення, а в липні 2022 року припинили мовлення і телеканали "Футбол 1/2/3". Але вже 23 вересня 2022-го стартував новий сезон-2022/23, а трохи раніше, 15 серпня, новим транслятором УПЛ було оголошено міжнародну телекомпанію Setanta Sports. Контракт спочатку був розрахований на 3 сезони, а його сума становила $16,2 млн.

Setanta Sports УПЛ

Здавалося, що "смутний час" в українському футболі позаду. Запідозрити міжнародну компанію в надмірній симпатії до Динамо або Шахтаря було складно. Але... Уже під час голосування за нового транслятора стало відомо, що воно ухвалювалося не одноголосно, а більшістю голосів. І репутація Setanta Sports, що є провідним спортивним телеканалом у 14 країнах Європи та Азії із загальним населенням 154 млн осіб, виявилася "пустушкою" для багатьох українських футбольних функціонерів, включно з керівниками Динамо, Дніпра-1, Зорі...

І якщо в офіційному релізі тоді зазначалося, що "УПЛ та її Учасники розглядають це як вкрай важливий перший крок у довгостроковій перспективі. Дуже важливо, що в такі складні часи, українські футбольні клуби змогли об'єднатися і стати в один ряд з футбольними топлігами світу, запровадивши принцип єдиного телепулу", на ділі все виявилося зовсім інакше.

Звичні погляду вболівальника величезні автобуси з апаратними транслятора (в цьому випадку — Setanta) не пускали на столичний стадіон "Динамо ім. Валерія Лобановського" та інші арени клубів із "плюсівського" пулу. Тим часом канали холдингу 1+1 Media продовжували транслювати матчі за участю "своїх" команд. При цьому громадськість розділилася — частина зазначала, що клуби повинні, нарешті, об'єднається, особливо на тлі загальної ситуації в країні. Водночас президент столичного клубу Ігор Суркіс наголошував на тому, що платне ТБ не може показувати футбол під час війни, а матчі Динамо принципово транслюватимуться тільки на безкоштовних ефірних телеканалах.

У результаті, у квітні 2023-го Setanta Sports оголосила про вихід із договору з УПЛ, але виконувала свої зобов'язання до кінця сезону-2022/23.

"У складний для країни час ми продовжуємо підтримувати Україну, вболівальників і наших клієнтів, інвестуючи в розвиток спортивної індустрії. Спасибі клубам, які передали права і підтримали Setanta Sports та УПЛ у спробі створити єдиний пул. Однак, у межах угоди з лігою Setanta Sports не змогла повною мірою скористатися медіаправами: деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих і зіграних ними матчів. З огляду на вищесказане, Setanta Sports ухвалила рішення не продовжувати угоду з УПЛ, але залишається відкритою для партнерства. Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості та дотриманні всіх норм регламенту ліги і законів України", — йшлося в заяві компанії.

Утім, жодного "обговорення нових умов співпраці, які базуватимуться на справедливості та дотриманні всіх норм регламенту ліги і законів України", у майбутньому не відбулося. Міжнародний канал і його офіс в Україні залишився без українського футболу.

Монополія від MEGOGO

З початком наступного сезону-2023/24 Setanta Sports як транслятора матчів УПЛ змінив медіасервіс MEGOGO. Водночас платформа, фактично, стала монополістом у сфері спортивного телебачення в Україні. Крім власних трансляцій топфутболу (єврокубки, чемпіонати Італії, Іспанії, Франції, матчі національних збірних), боксу та інших єдиноборств, платформа ретранслює канали Setanta Sports (АПЛ і Бундесліга, Формула-1, UFC, теніс, НХЛ, НБА), канали Eurosport, XSport, Sport 1 — Sport 4, Суспільне Спорт та інші.

Українська Прем'єр-ліга стала "вишенькою на торті" в цьому списку. Але, як і Setanta Sports, новий володар прав на трансляції матчів УПЛ не зміг домогтися єдиного пулу. Щоправда, з однією суттєвою приміткою. Канали групи 1+1 Media, у будь-якому разі, ретранслювалися MEGOGO і шукати альтернативні джерела вболівальникам не було потреби.

Утім, цей період тривав лише пів року, осінню частину сезону. І вже на початку 2024 року пішли чутки про те, що УПЛ все ж створює власний телеканал.

УПЛ-ТБ, що об'єднала всіх

УПЛ-ТБ УПЛ

23 лютого 2024 року, Українська Прем'єр-Ліга запустила новий спортивний канал — UPL TV. Цікаво, що спочатку було заявлено, що дистрибуцією каналу займатиметься 1+1 media distribution. Водночас ні київське Динамо, ні інші команди "плюсівського" пулу не поспішали переходити в загальний пул. Швидше пул потрібен був Шахтарю та іншим командам, які втратили мовний майданчик в особі "Футбол 1/2/3". Команди з колишнього пулу "футболів" становили основу і пулу Setanta Sport, і пулу MEGOGO, який прийшов йому на зміну. Решта ж команд "тримали оборону", і в сезоні-2023/24, і на початку сезону-2024/25.

Найцікавіше, що і зараз, коли Динамо і Зоря останніми увійшли до пулу, зробивши його єдиним, кияни зробили важливе застереження в спеціальній заяві клубу.

"Повідомляємо, що відтепер домашні матчі Динамо в межах вітчизняної Прем'єр-ліги можна дивитись не лише на каналі "Динамо Київ" в YouTubе та телеканалі "2+2", а й на каналі UPL TV. Наш клуб приєднався до єдиного телепулу, і тепер уболівальники "біло-синіх" зможуть дивитися матчі своєї улюбленої команди на зручній для себе платформі", — наголошується в повідомленні на офіційному сайті столичного клубу.

Тобто домашні матчі Динамо можна продовжувати дивитися на "плюсах", а керівництво каналу Ліги нічого проти не має.

Серед контенту телеканалу UPL TV, зрозуміло, не тільки прямі трансляції матчів Української Прем'єр-Ліги, а й унікальні програми каналу, і архівні ігри чемпіонатів України з футболу минулих років. Заявлено також поступове розширення бібліотеки каналу і наповнення новими продуктами та прямими етерами.

Але, головне, що команди УПЛ все ж об'єдналися в єдиний телепул. А у вболівальників, нарешті, з'явилася єдина платформа, де можна дивитися всі матчі вітчизняного чемпіонату.