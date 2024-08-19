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Визначився транслятор матчів збірної України у відборі на Євро-2026

Олександр Булава — 19 серпня, 20:45
Визначився транслятор матчів збірної України у відборі на Євро-2026
УАФ

Setanta Sports транслюватиме товариські матчі й поєдинки кваліфікації збірної України з футзалу на Євро-2026.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На товариському турнірі у португальському Візеу, "синьо-жовті" зустрінуться з Коста-Рикою (22 серпня), Кубою (23 серпня) та Португалії (25 серпня). Ці матчі стануть ключовою частиною підготовки до чемпіонату світу-2024.

Нагадаємо, збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною (15 вересня), Анголою (18 вересня) та Афганістаном (21 вересня).

Також Setanta транслюватиме поєдинки України у відборі на чемпіонат Європи-2026. Команда потрапила до групи 1 разом із Румунією, Німеччиною та Кіпром.

Раніше чоловіча та жіноча збірна України з футзалу визначилася з головними тренерами.

Setanta Sports Збірна України з футзалу

Setanta Sports

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