Визначився транслятор матчів збірної України у відборі на Євро-2026
Setanta Sports транслюватиме товариські матчі й поєдинки кваліфікації збірної України з футзалу на Євро-2026.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
На товариському турнірі у португальському Візеу, "синьо-жовті" зустрінуться з Коста-Рикою (22 серпня), Кубою (23 серпня) та Португалії (25 серпня). Ці матчі стануть ключовою частиною підготовки до чемпіонату світу-2024.
Нагадаємо, збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною (15 вересня), Анголою (18 вересня) та Афганістаном (21 вересня).
Також Setanta транслюватиме поєдинки України у відборі на чемпіонат Європи-2026. Команда потрапила до групи 1 разом із Румунією, Німеччиною та Кіпром.
Раніше чоловіча та жіноча збірна України з футзалу визначилася з головними тренерами.