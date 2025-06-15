Наставник Едмонтона оцінив шанси здобути Кубок Стенлі після домашньої поразки Флориді

Наставник Едмонтон Ойлерз Кріс Кноблаух вірить, що його підопічні не втратили шанси на перемогу в Кубку Стенлі-2025.

Його слова цитує сайт НХЛ.

"Потрібно виграти наші останні дві гри. Ми впевнені, що можемо зробити це. Ми вже потрапляли у складні ситуації, і це просто ще одна, яку ми подолаємо", – заявив Кноблаух.

Зазначимо, що "нафтовики" зазнали поразки в домашній грі з рахунком 2:5. Пантерз наступний матч проведуть вдома, якщо переможуть – стануть чемпіонами.

"Іноді, коли ти відстаєш, ти не можеш знайти способів відігратися. Нам потрібно розібратися з нашим першим періодом, і ми спробуємо виправити це в шостій грі", – додав ветеран "Ойлерз" Раян Ньюджент-Хопкінс.

Канадський клуб у фінальній серії у чотирьох випадках програв перший період.

Флорида проводить свій 32 сезон у НХЛ. Клуб у сезоні-2024/25 вперше став володарем Кубку Стенлі. Перед цим вони програли у фіналі Вегасу. Пантерз також доходили до фіналу в сезоні-1995/96.

Едмонтон приєднався до ліги в 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.