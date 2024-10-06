Бостон зберіг у складі голкіпера збірної США, підписавши з ним контракт на 66 млн доларів

Топклуб Національної хокейної ліги Бостон Брюїнз домовився про новий контракт із голкіпером Джеремі Свайменом.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони досягли 8-річної угоди. За цей період 25-річний Сваймен отримає 66 млн доларів.

Бостон обрав голкіпера на драфті-2021 під №111. З кожним сезоном його роль у команді зростала. У сезоні 2023/24 Джеремі був обраний на Матч зірок НХЛ.

Брюїнз минулого плейоф вилетіли у другому раунді від Флориди, яка у підсумку і завоювала Кубок Стенлі. Сваймен зіграв 12 поєдинків та відбивав 93,3% кидків суперника.