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Бостон зберіг у складі голкіпера збірної США, підписавши з ним контракт на 66 млн доларів

Руслан Травкін — 6 жовтня, 19:31
Бостон зберіг у складі голкіпера збірної США, підписавши з ним контракт на 66 млн доларів
Джеремі Сваймен
/x.com/NHLBruins

Топклуб Національної хокейної ліги Бостон Брюїнз домовився про новий контракт із голкіпером Джеремі Свайменом.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони досягли 8-річної угоди. За цей період 25-річний Сваймен отримає 66 млн доларів.

Бостон обрав голкіпера на драфті-2021 під №111. З кожним сезоном його роль у команді зростала. У сезоні 2023/24 Джеремі був обраний на Матч зірок НХЛ.

Брюїнз минулого плейоф вилетіли у другому раунді від Флориди, яка у підсумку і завоювала Кубок Стенлі. Сваймен зіграв 12 поєдинків та відбивав 93,3% кидків суперника.

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