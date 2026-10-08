Поважаю своїх уболівальників: лідер збірної України зізнався, чи завершив ігрову кар'єру
Форвард збірної України Віталій Лялька розповів, що не завершив ігрову кар'єру.
Його слова передає Sport RBC.UA.
Хокеїст заявив, що наразі адаптується до нового амплуа – на початку вересня він увійшов до складу оновленої Комісії атлетів НОК України.
"Поки в моїй кар'єрі, можна так сказати, пауза. Якби я завершив кар'єру, я би офіційно про це оголосив. Я поважаю своїх уболівальників. А щодо паузи, то поки що освоююсь у такому житті.
Хочеться бути причетним до розвитку спорту в Україні, бо все ж таки я бачу багато проблем, з якими зараз стикається спорт і хокей, зокрема. Як-ніяк, мені вже 30 років, з них 15 я живу у хокеї на професійному рівні", – розповів Лялька.
Віталій наголосив, що хоче бути корисним українському спорту та державі. Він вважає, що здатний це зробити в ролі функціонера:
"Я точно розумію, що зараз назвати аварійним український хокей та, в принципі, спорт – нічого не сказати. Ось сьогодні на Генасамблеї ті представники, які є – це ті люди, які реально тримають спорт щосили. Те, що він в наших реаліях існує – це диво. Бо все аварійне. Руйнується інфраструктура. Ми все це бачимо. Це аксіома на сьогоднішній день.
Хотілося б просто якось бути причетним, щоб все-таки молодь, яка тут залишилася і продовжує жити в Україні попри всі сучасні виклики, мала можливість займатися спортом. Мріяти бодай про щось. Тому що у нас постійні бомбардування, тривоги – це не життя. Спорт все ж таки відволікає. І все-таки, це основа нації. Тому, якщо буде спорт в країні, то і демографічна складова покращиться. А це є основою. Тому я би хотів якось допомогти державі у цьому напрямку".
Зазначимо, що Лялька протягом останніх чотирьох сезонів виступав за Кременчук. В минулій кампанії він став срібним призером чемпіонату України та виграв національний Кубок, але не потрапив до заявки команди на сезо-2026/27.
У складі збірної України Віталій зіграв 52 матчі, в яких закинув 19 шайб і віддав 22 результативні передачі. З "синьо-жовтими" навесні пробився до елітного дивізіону чемпіонату світу.