Сокіл розгромив Одещину в матчі чемпіонату України

У четвер, 16 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл розгромив Одещину.

Зустріч завершилася з рахунком 7:0.

Столичний клуб впевнено виграв 1-й період, закинувши 4 шайби. Надалі Одещина пропустила ще 3 шайби протягом двох 20-хвилинок, зазнавши розгромної поразки.

Завдяки цій перемозі Сокіл набрав 6 очок та вийшов на 2-е місце в турнірній таблиці. Одещина з трьома балами посідає 3-тю сходинку.

Чемпіонат України з хокею

16 жовтня

Одещина – Сокіл 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – 04:06 Бородай, 0:2 – 11:14 Тимченко, 0:3 – 14:02 Толстушко, 0:4 – 35:27 Полоницький, 0:5 – 36:53 Бородай, 0:6 – 40:15 Захаров, 0:7 – 54:52 Тимченко

Нагадаємо, 15 жовтня одеський Шторм обіграв Крижинку-Кепіталз.