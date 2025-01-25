Столичний Сокіл розгромив херсонський Дніпро в чемпіонаті України

У суботу, 25 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в я кому Сокіл впевнено переміг херсонський Дніпро.

Зустріч завершилася з рахунком 6:0.

Херсонці непогано трималися перший період, пропустивши лише одну шайбу, втім, починаючи з другої 20-ти хвилинки Сокіл все ж таки довів справу до розгрому.

Після цієї перемоги чемпіон України набрав 42 бали та майже впритул наблизився до лідера першості – Київ Кепіталз, в активі яких 44 очки. Обидва колективи провели по 18 матчів.

Дніпро ж залишився передостаннім з 12 балами.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 25 січня

Сокіл – Дніпро 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Нагадаємо, вчора, 24 січня, Сокіл у столичному дербі розгромив Крижинку, яка досі не набрала жодного очка в чемпіонаті.