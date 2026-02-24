Шторм розгромив Крижинку в чемпіонаті України

У вівторок, 24 лютого, відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею, в якому Шторм переграв Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1.

Одеський клуб виграв перший період завдяки шайбі Мосюка за 21 секунду до перерви. На старті другої 20-хвилинки столична команда відігралася, однак майже за 2 хвилини пропустила вдруге.

На старті заключної третини Шторм закинув втретє, довівши перевагу до комфортної, а під фінальну сирену засмутив суперника ще двічі, на що Крижинка у підсумку нічим відповісти не змогла.

Чемпіонат України з хокею

24 лютого

Крижинка – Шторм 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Шайби: 0:1 – 19:29 Масюк, 1:1 – 24:01 Колінько, 1:2 – 25:25 Трущенко, 1:3 – 42:55 Лактіонов, 1:4 – 54:57 Куцевич, 1:5 – 57:40 Чуприна

Напередодні Сокіл з чотирма шайбами здобув перемогу над Одещиною.