Кременчук програвав протягом 2-х періодів, однак здобув вольову перемогу над Штормом у чемпіонаті України
У п'ятницю, 30 січня, відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук обіграв Шторм.
Зустріч завершилася з рахунком 5:2.
Для чинних чемпіонів зустріч розпочалася вкрай невдало: одесити несподівано взяли два періоди, закинувши по шайбі в кожному, на що Кременчук відповів лише однією.
Втім, чергової сенсації не сталося, адже полтавський колектив зібрався у заключній третині поєдинку та відвантажив супернику 4 шайби за три хвилини, здобувши у підсумку комфортну перемогу.
Завдяки успіху Кременчук набрав 50 балів та продовжує переслідувати Сокіл, який наразі є лідером першості, маючи 53 очки.
Чемпіонат України з хокею
30 січня
Шторм – Кременчук 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Шайби: 1:0 – 5:23 Трущенко, 2:0 – 23:45 Ратушний, 2:1 – 26:37 Геворкян, 2:2 – 41:42 Кривошапкін, 2:3 – 42:40 Андрущенко, 2:4 – 44:09 Брага, 2:5 – 44:16 Андрющенко
Напередодні Сокіл обіграв Одещину.