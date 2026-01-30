Українська правда
Кременчук програвав протягом 2-х періодів, однак здобув вольову перемогу над Штормом у чемпіонаті України

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 20:05
ХК Кременчук

У п'ятницю, 30 січня, відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею, в якому Кременчук обіграв Шторм.

Зустріч завершилася з рахунком 5:2.

Для чинних чемпіонів зустріч розпочалася вкрай невдало: одесити несподівано взяли два періоди, закинувши по шайбі в кожному, на що Кременчук відповів лише однією.

Втім, чергової сенсації не сталося, адже полтавський колектив зібрався у заключній третині поєдинку та відвантажив супернику 4 шайби за три хвилини, здобувши у підсумку комфортну перемогу.

Завдяки успіху Кременчук набрав 50 балів та продовжує переслідувати Сокіл, який наразі є лідером першості, маючи 53 очки.

30 січня

Шторм – Кременчук 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Шайби: 1:0 – 5:23 Трущенко, 2:0 – 23:45 Ратушний, 2:1 – 26:37 Геворкян, 2:2 – 41:42 Кривошапкін, 2:3 – 42:40 Андрущенко, 2:4 – 44:09 Брага, 2:5 – 44:16 Андрющенко

Напередодні Сокіл обіграв Одещину.

