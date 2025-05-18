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США може погіршити шанси Казахстану залишитися в еліті, Латвія і Словаччина поборються за плейоф чемпіонату світу

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 09:21
США може погіршити шанси Казахстану залишитися в еліті, Латвія і Словаччина поборються за плейоф чемпіонату світу

Сьогодні, 17 травня, у межах дев'ятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудеться чотири матчі.

Збірна США зіграє з Казахстаном. Перемога дозволить "зірково-смугастим" гарантувати собі плейоф, а ось для казахів справи погіршаться.

У групі А центральним поєдинком буде протистояння Словаччини та Латвії, які претендують на четверте місце.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
6 тур, 16 травня

Група А

17:20 Словаччина – Латвія

21:20 Словенія – Австрія

Standings provided by Sofascore

Група В

17:20 Казахстан – США

21:20 Угорщина – Швейцарія

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 17 травня, відбулося 6 поєдинків на ЧС. Результати можна переглянути ТУТ.

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