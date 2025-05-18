США може погіршити шанси Казахстану залишитися в еліті, Латвія і Словаччина поборються за плейоф чемпіонату світу
Сьогодні, 17 травня, у межах дев'ятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні відбудеться чотири матчі.
Збірна США зіграє з Казахстаном. Перемога дозволить "зірково-смугастим" гарантувати собі плейоф, а ось для казахів справи погіршаться.
У групі А центральним поєдинком буде протистояння Словаччини та Латвії, які претендують на четверте місце.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
6 тур, 16 травня
Група А
17:20 Словаччина – Латвія
21:20 Словенія – Австрія
Група В
17:20 Казахстан – США
21:20 Угорщина – Швейцарія
Нагадаємо, вчора, 17 травня, відбулося 6 поєдинків на ЧС. Результати можна переглянути ТУТ.