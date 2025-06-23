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Клуб НХЛ представив оновлений логотип

Андрій Мошкун — 23 червня 2025, 21:03
Клуб НХЛ представив оновлений логотип
Boston Bruins

23 червня клуб НХЛ Бостон Брюїнз представив новий логотип.

Про це інформує пресслужба Бостона.

Візуально оновлений логотип не сильно відрізняється від попереднього. Традиційними залишилися і базові кольори – жовтий, чорний та білий.

Boston Bruins

Бостон є однією з найстаріших команд НХЛ. Брюїнз засновано у 1924 році. Клуб шість разів ставав володарем Кубка Стенлі.

У минулому сезоні Бостон посів передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці Східної конференції НХЛ.

Раніше повідомлялося, що колишній легендарний німецький хокеїст став новим головним тренером Бостона.

НХЛ хокей Бостон Брюінз новий логотип

Бостон Брюінз

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