Клуб НХЛ представив оновлений логотип

23 червня клуб НХЛ Бостон Брюїнз представив новий логотип.

Про це інформує пресслужба Бостона.

Візуально оновлений логотип не сильно відрізняється від попереднього. Традиційними залишилися і базові кольори – жовтий, чорний та білий.

Boston Bruins

Бостон є однією з найстаріших команд НХЛ. Брюїнз засновано у 1924 році. Клуб шість разів ставав володарем Кубка Стенлі.

У минулому сезоні Бостон посів передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці Східної конференції НХЛ.

Раніше повідомлялося, що колишній легендарний німецький хокеїст став новим головним тренером Бостона.